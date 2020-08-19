"Ахмат" одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Ротор"
В матче 3-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 3:1. Победу грозненцам принесли дубль Одисе Роши и гол Владимира Ильина. В составе гостей отличился Сергей Серченков.
"Ахмат" одержал первую победу в сезоне и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ротор" опустился на последнее, 16-е место.
"Ахмат" Грозный – "Ротор" Волгоград - 3:1 (0:0)
Голы: Ильин, 47 - 1:0, Роши, 53 - 2:0, Серченков, 58 - 2:1, Роши, 61 - 3:1
"Ахмат": Шелия, Семенов, Быстров, Богосовац, Пуцко, Тимофеев, Исмаэл, Бериша, Харин (Иванов, 46), Умаев (Роши, 34), Понсе (Ильин, 46).
"Ротор": Довбня, Пискунов, Степанов, Кожемякин, Гогуа, Макаров, Алейник, Песегов, Султонов (Серченков, 56), Жигулев, Муллин.
Не пропустите: "Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Торино" объявил о переходе защитника "Милана"
-
Новый тренер "Барселоны" Куман высказался о Месси
-
"Ахмат" одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Ротор"
-
3
Бартомеу: "Барселона" должна была выиграть Лигу Чемпионов еще четыре раза"
-
"Арсенал" может оформить второй летний трансфер на этой неделе
-
"Барселона" представила Кумана
-
Бывший тренер сборной Беларуси назвал реальное количество протестующих в стране
-
"Ред Булл Зальцбург" обыграл "Лион" в четвертьфинале юношеской ЛЧ. Команды забили семь голов
-
Поль Погба снялся в мотивирующем ролике для Adidas
-
В "Роме" зафиксирован случай коронавируса
-
ЦСКА проведет заключительный раунд переговоров по трансферу португальского хавбека
-
"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом"
-
"Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Мексики
-
Защитник "Милана" перейдет в "Торино"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в АПЛ
-
Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака"
-
В АПЛ диагностированы 14 случаев коронавируса
-
Жена Погребняка устроила эротическую фотосессию с Павлом
-
"Барселона" рассчитывает купить защитника "Манчестер Сити" в ближайшие дни
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22