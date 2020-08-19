"Ахмат" одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Ротор"

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"Ахмат" одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Ротор"

В матче 3-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 3:1. Победу грозненцам принесли дубль Одисе Роши и гол Владимира Ильина. В составе гостей отличился Сергей Серченков.

"Ахмат" одержал первую победу в сезоне и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ротор" опустился на последнее, 16-е место.

"Ахмат" Грозный – "Ротор" Волгоград - 3:1 (0:0)
Голы: Ильин, 47 - 1:0, Роши, 53 - 2:0, Серченков, 58 - 2:1, Роши, 61 - 3:1

"Ахмат": Шелия, Семенов, Быстров, Богосовац, Пуцко, Тимофеев, Исмаэл, Бериша, Харин (Иванов, 46), Умаев (Роши, 34), Понсе (Ильин, 46).

"Ротор": Довбня, Пискунов, Степанов, Кожемякин, Гогуа, Макаров, Алейник, Песегов, Султонов (Серченков, 56), Жигулев, Муллин.

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