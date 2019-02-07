"Ахмат" одержал победу в товарищеском матче, "Динамо" и "Уфа" сыграли вничью в своих матчах
Представляем результаты товарищеских игр с участием российских клубов.
"Динамо" - "Сенан Беллмаре" - 1:1
Голы: Грулев, 79 - 1:0, Накагава, 80 - 1:1
"Динамо": Шунин, Хольмен, Тетте, Жоаозиньо (Морозов, 62), Соу (Кардозу, 47), Юсупов (Липовой, 62), Шунич (Лацевич, 62), Марков (Грулев, 62), Евгеньев, Козлов, Луценко (Панченко, 62).
"Ахмат" - "Вольфсберг" - 2:1
Голы "Ахмата": Иванов, 2 - 1:0, Раванелли (пен), 11 - 2:0
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Плиев, Мохаммади, Швец, Шиманьски, Раванелли, Иванов, Исмаэль, Балай.
"Уфа" - "Левски" - 0:0
"Уфа": Беленов, Йокич, Неделчару, Аликин, Живоглядов, Карп, Пауревич, Тилль, Кротов, Сысуев, Игбоун.
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