"Ахмат" огласил соперников по третьему сбору

Сегодня, 14 февраля, у "Ахмата" начинаются третьи подготовительные сборы в Турции, где грозненская команда пробудет до 22 февраля. Клубу предстоит сыграть три контрольных матча.



Завтра, 15 февраля, "Ахмат" сыграет с грузинской командой "Сабуртало". 18 февраля грозненский клуб встретится с молдавским "Петрокубом". Финальным матчем для "Ахмата" станет станет битва с минским "Динамо".

"Ахмат" в Премьер-Лиге занимает 8 место, набрав 23 балла.

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