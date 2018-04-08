"Ахмат" определился с новым наставником

Руководство грозненского "Ахмата" определилось с новым наставником.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Игорь Ледяхов, который входил в тренерский штаб ушедшего в отставку Михаила Галактионова.

Отметим, что за шесть туров до завершения чемпионата России "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, опережая находящийся в зоне вылета "Ростов" только по разнице забитых и пропущенных голов. | http://soccernews.ru