"Ахмат" определился с новым тренером

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, кто станет новым главным тренером его команды.

"Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. Надеемся, что Галактионов станет главным тренером команды, команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось", - цитирует Айдамирова ТАСС.

Напомним, вчера "Ахмат" переиграл "Уфу". | soccernews.ru