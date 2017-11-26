"Ахмат" определился с новым тренером

Теги ахмат

"Ахмат" определился с новым тренеромГенеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, кто станет новым главным тренером его команды.

"Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. Надеемся, что Галактионов станет главным тренером команды, команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось", - цитирует Айдамирова ТАСС.

Напомним, вчера "Ахмат" переиграл "Уфу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Краснодар 18 30
5 Спартак Москва 17 28
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов