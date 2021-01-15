"Ахмат" опубликовал заявление по поводу блокировки YouTube-канала
Грозненский "Ахмат" считает безосновательной блокировку своего официального канала на видеохостинге YouTube.
Напомним, что канал чеченского клуба забанили в рамках исполнения санкций со стороны Минфина США за связи с Рамзаном Кадыровым.
"Дорогие друзья! Как вы наверное уже слышали, наш канал в YouTube заблокирован, без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы, как получали, так и будете получать в полном объёме. Любите футбол, болейте только им!" - говорится в заявлении клуба.
В РПЛ "Ахмат" идёт на 10-м месте после 19 сыгранных туров.
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