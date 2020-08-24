"Ахмат" отдал Михаляка в аренду "Ризеспору"

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"Ахмат" отдал Михаляка в аренду "Ризеспору"

"Ахмат" на официальном сайте объявил о переходе хавбека Конрада Михаляка в "Ризеспор".

Турецкий клуб арендовал 22-летнего футболист до конца сезона-2020/21. В соглашении сторон присутствует право выкупа польского футболиста.

В "Ахмате" футболист играет с лета 2019 года. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до 2023 года.

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