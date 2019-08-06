"Ахмат" откажется от продажи пива на стадионах

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"Ахмат" откажется от продажи пива на стадионах
"Ахмат" откажется от продажи пива на стадионах, если примут закон о разрешении реализации этого напитка. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Чечни при президенте и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Ранее сообщалось, что закон уже внесен в Госдуму. 

"У нас на стадионе пиво продаваться не будет, а другие клубы должны решать сами", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" с 6 баллами занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

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