

"Ахмат" откажется от продажи пива на стадионах, если примут закон о разрешении реализации этого напитка. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Чечни при президенте и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров.



Ранее сообщалось, что закон уже внесен в Госдуму.

"У нас на стадионе пиво продаваться не будет, а другие клубы должны решать сами", - сказал Айдамиров.



"Ахмат" с 6 баллами занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

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