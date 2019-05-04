"Ахмат" отобрал очки у "Зенита" в матче РПЛ
В матче 27-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1. В начале второго тайма счет открыл Исмаэл, но в концовке встречи равновесие восстановил Себастьян Дриусси.
Благодаря ничьей "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Зенит" по-прежнему остается на первом месте.
"Ахмат" – "Зенит" - 1:1 (0:0)
Голы: Исмаэл, 55 - 1:0, Дриусси, 87 - 1:1
"Ахмат": Городов, Уциев, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Нижич, Мбенг.
"Зенит": Лунев, Ракицкий, Смольников (Анюков, 36), Иванович, Нобоа (Эрнани, 56), Жирков, Шатов, Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Азмун, Дриусси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19