"Ахмат" отобрал очки у "Зенита" в матче РПЛ

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"Ахмат" отобрал очки у "Зенита" в матче РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1. В начале второго тайма счет открыл Исмаэл, но в концовке встречи равновесие восстановил Себастьян Дриусси.

Благодаря ничьей "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Зенит" по-прежнему остается на первом месте.

"Ахмат" – "Зенит" - 1:1 (0:0)
Голы: Исмаэл, 55 - 1:0, Дриусси, 87 - 1:1

"Ахмат": Городов, Уциев, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Нижич, Мбенг.

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Смольников (Анюков, 36), Иванович, Нобоа (Эрнани, 56), Жирков, Шатов, Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Азмун, Дриусси.

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