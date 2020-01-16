"Ахмат" перехватил трансферную цель ЦСКА

Теги фелипе визеуудинезеахматцска москваатлетико паранаенсетрансферы

"Ахмат" перехватил трансферную цель ЦСКА

"Ахмат" выиграл борьбу за нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает бразильская газета O Dia.

По сведениям издания, грозненский клуб буквально увёл игрока у "Атлетико Паранаэнсе", который уже договорился о его переходе.

"Ахмат" сделал более выгодное предложение и 22-летний бразилец вместо возвращения на родину отправился в Турцию на сбор чеченской команды.

Также на Визеу претендовал московский ЦСКА, который активно вёл переговоры о его трансфере, однако в итоге не убедил форварда перебраться в российскую столицу.

Не пропустите: АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Он помог Турции взять бронзу Чемпионата Мира 2002, а теперь работает таксистом: рассказываем историю падения Хакана Шукюра

Он помог Турции взять бронзу Чемпионата Мира 2002, а теперь работает таксистом: рассказываем историю падения Хакана Шукюра

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов