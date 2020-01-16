"Ахмат" перехватил трансферную цель ЦСКА

"Ахмат" выиграл борьбу за нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает бразильская газета O Dia.

По сведениям издания, грозненский клуб буквально увёл игрока у "Атлетико Паранаэнсе", который уже договорился о его переходе.

"Ахмат" сделал более выгодное предложение и 22-летний бразилец вместо возвращения на родину отправился в Турцию на сбор чеченской команды.

Также на Визеу претендовал московский ЦСКА, который активно вёл переговоры о его трансфере, однако в итоге не убедил форварда перебраться в российскую столицу.

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