"Ахмат" перехватил трансферную цель ЦСКА
"Ахмат" выиграл борьбу за нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает бразильская газета O Dia.
По сведениям издания, грозненский клуб буквально увёл игрока у "Атлетико Паранаэнсе", который уже договорился о его переходе.
"Ахмат" сделал более выгодное предложение и 22-летний бразилец вместо возвращения на родину отправился в Турцию на сбор чеченской команды.
Также на Визеу претендовал московский ЦСКА, который активно вёл переговоры о его трансфере, однако в итоге не убедил форварда перебраться в российскую столицу.
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|Атлетико Паранаенсе
|38
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|Интернасьонал
|38
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|8
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|56
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|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
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|Васко да Гама
|38
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|13
|Атлетико Минейро
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|Ботафого
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|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
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|КСА
|38
|32
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|Чапекоенсе
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|Аваи
|38
|20