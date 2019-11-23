"Ахмат" переиграл "Оренбург" в гостевом матче 17-го тура РПЛ

В рамках 17-го тура РПЛ "Ахмат" на выезде взял верх над "Оренбургом".

Грозненская команда выиграла со счётом 2:1 благодаря голам Андреса Понсе и Одисе Роши, у хозяев в компенсированное ко второму тайму время отличился Жига Шкофлек.

"Оренбург" – "Ахмат" - 1:2

Голы: Понсе, 36 (пенальти) - 0:1, Роши, 74 - 0:2, Шкофлек, 90+1 - 1:2.

"Оренбург": Климович, Малых, Радакович, Терехов, Зотов, Рогич (Кулишев, 87), Аюпов, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 66), Мишкич, Фамейе, Деспотович (Черных, 61).

"Ахмат": Городов, Семенов, Мусалов, Анхель, Гиголаев, Харин, Исмаэл, Глушаков (Нижич, 90), Роши (Митришев, 79), Иванов, Понсе (Садулаев, 89).

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