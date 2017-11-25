"Ахмат" переиграл "Уфу"

Теги ахматуфа

"Ахмат" переиграл "Уфу"

В рамках 18-го тура чемпионата России "Ахмат" одержал победу над "Уфой".

"Ахмат" – "Уфа" 2:1

Голы: Филипе Сампайо, 45 - 1:0, Лео Жаба, 53 - 2:0, Обляков, 87 - 2:1

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев, Семенов, Роши (Родолфо, 83), Швец, Митришев (Бериша, 70), Исмаэл, Лео Жаба (Садаев, 90), Уциев.

"Уфа": Беленов, Никитин, Аликин (Обляков, 80), Йокич, Живоглядов (Табидзе, 46), Пауревич, Стоцкий, Сысуев (Фатаи, 72), Салатич, Игбоун, Кротов.

Предупреждения: Салатич (7), Сысуев (36), Живоглядов (44), Плиев (86), Родолфо (90). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 17 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Амкар 18 21
11 Рубин 17 20
12 Тосно 18 20
13 Ростов 17 19
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов