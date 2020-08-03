"Ахмат" планирует арендовать игрока "Крыльев Советов" Чернова

"Ахмат" хочет взять в аренду защитника "Крыльев Советов" Никиту Чернова. Об этом сообщает "Чемпионат".



Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость 24-летнего защитника - 1,8 миллиона евро.



Отметим, что "Крылья" по итогам сезона-2019/20 вылетел в ФНЛ.



Ранее футболист играл в ЦСКА, "Урале", "Енисее" и "Балтике".

Читайте также: Семак рассказал, когда Ловрен может дебютировать за "Зенит". | http://soccernews.ru