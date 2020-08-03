"Ахмат" планирует арендовать игрока "Крыльев Советов" Чернова

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"Ахмат" планирует арендовать игрока "Крыльев Советов" Чернова

"Ахмат" хочет взять в аренду защитника "Крыльев Советов" Никиту Чернова. Об этом сообщает "Чемпионат".

Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость 24-летнего защитника - 1,8 миллиона евро.

Отметим, что "Крылья" по итогам сезона-2019/20 вылетел в ФНЛ.

Ранее футболист играл в ЦСКА, "Урале", "Енисее" и "Балтике".

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