"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона
Сезон РПЛ официально возобновился! 23-й тур чемпионата в Самаре открывали местные "Крылья Советов" и занимающий последнее место в турнирной таблице "Ахмат".
Хозяева поля победили со счётом 1:0 в первом тайме. Однако сразу после перерыва грозненцы провели ударный 15-минутный отрезок, поразив ворота соперника четыре раза. Точку в игре поставили всё-таки самарцы за несколько минут до финального свистка, но от поражения их это уже не спасло.
"Крылья Советов" – "Ахмат" - 2:4
Голы: Бурлак, 6 - 1:0, Ильин, 54 - 1:1, Глушаков, 59 - 1:2, Ильин, 66 - 1:3, Бериша, 69 - 1:4, Глушенков, 88 - 2:4.
"Крылья Советов": Фролов, Чернов, Зеффан, Бурлак, Комбаров, Глушенков, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Кабутов (Голенков, 65), Попович.
"Ахмат": Городов, Богосовац, Нижич, Семенов, Ненахов, Глушаков, Исмаэл, Иванов, Бериша, Роши, Ильин.
Благодаря победе "Ахмат" обошёл "Крылья" в турнирной таблице первенства и теперь занимает 15-е место. Команда Миодрага Божовича, соответственно, опустилась на 16-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20