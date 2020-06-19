"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона

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"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона

Сезон РПЛ официально возобновился! 23-й тур чемпионата в Самаре открывали местные "Крылья Советов" и занимающий последнее место в турнирной таблице "Ахмат".

Хозяева поля победили со счётом 1:0 в первом тайме. Однако сразу после перерыва грозненцы провели ударный 15-минутный отрезок, поразив ворота соперника четыре раза. Точку в игре поставили всё-таки самарцы за несколько минут до финального свистка, но от поражения их это уже не спасло.

"Крылья Советов" – "Ахмат" - 2:4

Голы: Бурлак, 6 - 1:0, Ильин, 54 - 1:1, Глушаков, 59 - 1:2, Ильин, 66 - 1:3, Бериша, 69 - 1:4, Глушенков, 88 - 2:4.

"Крылья Советов": Фролов, Чернов, Зеффан, Бурлак, Комбаров, Глушенков, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Кабутов (Голенков, 65), Попович.

"Ахмат": Городов, Богосовац, Нижич, Семенов, Ненахов, Глушаков, Исмаэл, Иванов, Бериша, Роши, Ильин.

Благодаря победе "Ахмат" обошёл "Крылья" в турнирной таблице первенства и теперь занимает 15-е место. Команда Миодрага Божовича, соответственно, опустилась на 16-ю строчку.

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