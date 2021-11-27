"Ахмат" победил "Ростов" в 16-м туре РПЛ

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В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги "Ахмат" дома выиграл у "Ростова" со счётом 2:0.

Команда из Грозного забила по голу в каждом из таймов - отличились Артём Полярус и Сенен Себаи.

"Ахмат" – "Ростов" - 2:0

Голы: 1:0 – 27, пенальти Полярус, 2:0 – 76 Себаи.

"Ахмат": Гудиев, Тодорович, Семёнов, Нижич, Богосовац, Полярус (Садулаев, 84), Швец (Карапузов, 61), Тимофеев (Янку, 84), Харин, Уткин, Архипов (Себаи, 66).

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян (Мелехин, 81), Глебов, Фольмер (Щетинин, 71), Полоз, Соу (Комличенко, 75), Альмквист (Турищев, 81).

"Ахмат" благодаря победе поднялся с 9-го на 7-е место в таблице РПЛ, а "Ростов" остался на 11-й строчке.

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