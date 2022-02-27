"Ахмат" победил "Уфу" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:1.

Победу грозненскому клубу принесли голы Игоря Коновалова и Александра Трошечкина. В составе гостей отличился Юрий Журавлев.

"Ахмат", набрав 30 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. "Уфа" с 16 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.

"Ахмат" – "Уфа" - 2:1 (0:1)

Голы: Журавлев, 45 - 0:1, Коновалов, 51 (с пенальти) - 1:1, Трошечкин, 84 - 2:1

"Ахмат": Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Богосовац, Тодорович (Бериша, 46), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Трошечкин, 73), Садулаев (Карапузов, 46), Себаи (Архипов, 46; Умаев, 87).

"Уфа": Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Иванов, Тиагу Родригеш (Урунов, 70), Фищенко (Камилов, 46), Кабутов (Емельянов, 88), Касинтура (Никитин, 70), Агаларов, Ортис (Саплинов, 81).

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