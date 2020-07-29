"Ахмат" под руководством Талалаева начал подготовку к сезону

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"Ахмат" под руководством Талалаева начал подготовку к сезону

"Ахмат" приступил к подготовке к новому сезону под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

Команда будет тренироваться на своей базе. Клуб отказался от сборов в другом городе из-за пандемии коронавируса.

"Ахмат" покинули голкипер Евгений Городовой, защитник Магомед Мусалов и хавбек Роланд Гиголаев.

Напомним, Талалаев возглавил "Ахмат" два дня назад, подписав с клубом трехлетний контракт.

А еще: Селюк прокомментировал новость о том, что Талалаев возглавил "Ахмат"| http://soccernews.ru
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