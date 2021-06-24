"Ахмат" подал в суд на Google

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"Ахмат" подал в суд на GoogleФото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен

Как сообщает "Интерфакс", "Ахмат" подал в суд на американскую компанию Google по причине блокировки официального клубного канала в ютубе.

По информации источника, иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы. Третьим лицом выступает Роскомнадзор.

Напомним, что Google заблокировал канал "Ахмата" в январе 2021 года по причине санкций США.

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