"Ахмат" подал в суд на Google
Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен
Как сообщает "Интерфакс", "Ахмат" подал в суд на американскую компанию Google по причине блокировки официального клубного канала в ютубе.
По информации источника, иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы. Третьим лицом выступает Роскомнадзор.
Напомним, что Google заблокировал канал "Ахмата" в январе 2021 года по причине санкций США.
Также не пропустите: Бензема высказался об игре против Роналду в матче с Португалией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Слуцкий высказался о перспективах Игнатьева
-
Официально: УЕФА отменил правило выездного гола
-
Руководство "Астон Виллы" уверено в будущем Грилиша
-
"Венеция" интересуется Дивеевым
-
Паулиньо готов вернутся в "Барселону"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Санчо
-
В "Ахмате" прокомментировали судебный иск к Google
-
1
Болельщики вернутся на стадионы Испании уже в августе
-
Чалов прокомментировал результат сборной России на Евро-2020
-
"Ливерпуль" продлил контракт с резервным голкипером
-
"Ахмат" подал в суд на Google
-
Бензема высказался об игре против Роналду в матче с Португалией
-
Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored
-
"Нефтехимик" объявил о переходе нападающего "Динамо"
-
Коутиньо может остаться в "Барселоне"
-
Два лидера сборной Украины пропустили тренировку
-
"Уфа" арендовала хавбека "Ростова"
-
Уткин рассказал, что помешало сборной России занять третье место в группе
-
1
Роналду забивал голы 44 разным сборным
-
Давид Луиз может вернуться в ПСЖ