"Ахмат" поддержал Семенова после неудачного перформанса в матче против Бельгии на Евро-2020

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"Ахмат" поддержал Семенова после неудачного перформанса в матче против Бельгии на Евро-2020Фото: инстаграм Семенова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров в интервью для "Спорт-Экспресс" отреагировал на критику защитника Андрея Семенова после матча сборной России в групповом этапе чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).

"Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей — большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов. Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю", — сказал Айдамиров.

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