"Ахмат" подготовил антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса и падением курса рубля
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, как клуб собирается бороться с кризисом, вызванным коронавирусом и ослаблением российского рубля.
"Нам ничего не грозит. И коронавирус нам не грозит по большому счёту, если будем выполнять предписание врачей и руководства страны. Сейчас мы разговариваем с футболистами, есть общее понимание, что делать, в том числе с подросшим курсом. Находим решение.
В той же "Боруссии" игроки вообще отказались от зарплаты. Наши футболисты не хапуги. Понимают ситуацию в стране и в мире. Так что мы разговариваем, находим взаимопонимание. Игроки готовы к компромиссу. Мы зафиксируем курс, можно сказать, что решение уже окончательное. Цифру вам сейчас не назову, но со многими уже поговорили. Такая антикризисная мера", - сказал функционер.
Напомним, что "Ахмат" по итогам 22 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице.
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