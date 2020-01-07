"Ахмат" подписал нападающего "Урала"

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Урала" Владимира Ильина.

Сумма трансфера не разглашается. 27-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до лета 2023 года.

Ильин выступал за "Урал" с 2017 года, сыграл 86 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.

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