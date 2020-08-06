"Ахмат" подписал новый контракт с 34-летним ветераном

Теги ахматолег иванов

"Ахмат" подписал новый контракт с 34-летним ветераном

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов останется в грозненском клубе ещё на один сезон.

Сегодня стало известно, что стороны продлили контракт до лета 2021 года.

34-летний Иванов выступает за "Ахмат" с 2012 года, сыграл 229 матчей, забил 16 голов и сделал 29 ассистов.

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