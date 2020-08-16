"Ахмат" подписал полузащитника сборной Казахстана

Грозненский "Ахмат" на официальном сайте объявил о переходе защитника Марата Быстрова.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался российскому клубу бесплатно. Быстров подписал соглашение до лета 2022 года.

28-летний Быстров ранее выступал за "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов", "Астану", "Тобол" и "Ордабасы". За сборную Казахстана сыграл один матч.

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