"Ахмат" подписал полузащитника сборной Казахстана

Теги ахматмарат быстровтрансферы

"Ахмат" подписал полузащитника сборной Казахстана

Грозненский "Ахмат" на официальном сайте объявил о переходе защитника Марата Быстрова.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался российскому клубу бесплатно. Быстров подписал соглашение до лета 2022 года.

28-летний Быстров ранее выступал за "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов", "Астану", "Тобол" и "Ордабасы". За сборную Казахстана сыграл один матч.

Не пропустите: Игрок "Ахмата" потерял сознание во время матча со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов