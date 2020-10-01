"Ахмат" подписал украинского хавбека

Грозненский "Ахмат" в официальном Twitter объявил о трансфере украинского полузащитника подмосковных "Химок" Артема Поляруса.

Сумма трансфера составила 330 тысяч евро. Футболист подписал с грозненским клубом контракт до лета 2023 года. Полярус получил в "Ахмате" 14-й номер.

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Артем Полярус перешел в «Ахмат». Накануне футболист прибыл в расположение клуба, сегодня подписал личный контракт, рассчитанный на три года.



За «Ахмат» Артем Полярус будет заявлен под номером 14. pic.twitter.com/OP28fjIugn — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020

28-летний Полярус выступал за "Химки" с 2019 года. Всего он провел за подмосковный клуб 39 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Ранее он играл за "Александрию" и киевское "Динамо". Сыграл семь матчей за молодежную сборную Украины и забил один гол. "Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева.

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