"Ахмат" подписал украинского хавбека

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"Ахмат" подписал украинского хавбека

Грозненский "Ахмат" в официальном Twitter объявил о трансфере украинского полузащитника подмосковных "Химок" Артема Поляруса

Сумма трансфера составила 330 тысяч евро. Футболист подписал с грозненским клубом контракт до лета 2023 года. Полярус получил в "Ахмате" 14-й номер.

28-летний Полярус выступал за "Химки" с 2019 года. Всего он провел за подмосковный клуб 39 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Ранее он играл за "Александрию" и киевское "Динамо". Сыграл семь матчей за молодежную сборную Украины и забил один гол. "Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева.  

Не пропустите: "Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева. | http://soccernews.ru
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