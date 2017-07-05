"Ахмат" подписал Жабу

Президент "Ахмата" Магомед Даудов заявил, что клуб пополнился нападающим "Коринтианса" Леонардо Жабой.

"Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб. Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвёртым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе ещё ярче раскрылся его талант!" - написал Даудов на своей странице в Instagram.

18-летний Жаба выступал за "Коринтианс" с 2016 года, провел за клуб 19 матчей и забил 1 гол.

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