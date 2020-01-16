"Ахмат" подтвердил аренду игрока "Удинезе"

"Ахмат" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего "Удинезе" Филипе Визеу.

Грозненский клуб взял 22-летнего бразильца в аренду до конца декабря 2020 года.

Сегодня, 16 января, «Ахмат» подписал контракт с бразильским нападающим Филипе Визеу. Форвард, права на которого принадлежат итальянскому «Удинезе», переходит в наш клуб на правах аренды до конца декабря 2020 года. pic.twitter.com/7JPQBtHD4B — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 16, 2020

Визеу выступает за "Удинезе" с лета 2018 года, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался. Сдавался в аренду "Гремио".

Рыночная стоимость форварда оценивается в 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба. | http://soccernews.ru