"Ахмат" подтвердил аренду игрока "Удинезе"
"Ахмат" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего "Удинезе" Филипе Визеу.
Грозненский клуб взял 22-летнего бразильца в аренду до конца декабря 2020 года.
Сегодня, 16 января, «Ахмат» подписал контракт с бразильским нападающим Филипе Визеу. Форвард, права на которого принадлежат итальянскому «Удинезе», переходит в наш клуб на правах аренды до конца декабря 2020 года. pic.twitter.com/7JPQBtHD4B— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 16, 2020
Визеу выступает за "Удинезе" с лета 2018 года, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался. Сдавался в аренду "Гремио".
Рыночная стоимость форварда оценивается в 1,5 миллиона евро.
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