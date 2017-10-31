"Ахмат" подтвердил отставку Кононова

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"Ахмат" подтвердил отставку Кононова

Президент "Ахмата" Магомед Даудов подтвердил, что главный тренер грозненской команды Олег Кононов покинул свой пост.

"После матча 15-го тура с "Анжи" главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришёл в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки - неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьётся много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов" - написал Даудов в своём инстаграме.

Напомним, что 51-летний Кононов возглавлял "Ахмат" с мая этого года, под его руководством команда завершила первый круг чемпионата России на девятом месте, заработав в 15 матчах 18 очков.

Ожидается, что новым главным тренером грозненцев станет Рашид Рахимов, который занимал этот пост с 2013 по 2017 год. | http://soccernews.ru

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