"Ахмат" показал видео гола, который забил племянник Кадырова

Пресс-служба грозненского "Ахмата" опубликовала видео гола полузащитника Халида Кадырова, который отличился в товарищеском матче с румынским "Ботошани" (1:3).

Футболист отметился точным ударом со штрафного на 58-й минуте, сделав счет 1:2.

Из рубрики «Это можно смотреть бесконечно»: идёт 58 минута матча «Ахмат» - «Ботошани», Халид Кадыров забил гол со штрафного, сократив отставание в счёте, 1-2 на табло. pic.twitter.com/v84DtVioak — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2020

25-летний Кадыров является племянником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. За "Ахмат" он выступает с 2010 года, провел 17 матчей за клуб и забил один гол.

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