"Ахмат" показал видео гола, который забил племянник Кадырова

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"Ахмат" показал видео гола, который забил племянник Кадырова

Пресс-служба грозненского "Ахмата" опубликовала видео гола полузащитника Халида Кадырова, который отличился в товарищеском матче с румынским "Ботошани" (1:3).

Футболист отметился точным ударом со штрафного на 58-й минуте, сделав счет 1:2.

25-летний Кадыров является племянником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. За "Ахмат" он выступает с 2010 года, провел 17 матчей за клуб и забил один гол. 

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