"Ахмат" покупает игрока "Андерлехта"

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"Ахмат" покупает игрока "Андерлехта"

Полузащитник "Андерлехта" Идрисса Думбия перейдёт в "Ахмат", об этом сообщил официальный твиттер бельгийского клуба.

Детали трансфера и условия личного контракта 20-летнего ивуарийца пока неизвестны.

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