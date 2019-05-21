"Ахмат" получил деньги от Фонда Ахмата Кадырова

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"Ахмат" получил деньги от Фонда Ахмата Кадырова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб финансирует Фонд Ахмата Кадырова.

"Да, фонд нам помогает. Фонд является нашим генеральным спонсором.

Что касается суммы, то эту информацию мы разглашать не будем. Все эти данные мы подаем при регистрировании", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 баллов.

В 30-м туре чемпионата России грозненский клуб сыграет с "Ростовом". Матч состоится 26 мая и начнется в 16:00 (мск).

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