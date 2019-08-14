"Ахмат" понес наказание за оскорбление судьи в матче со "Спартаком"

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"Ахмат" понес наказание за оскорбление судьи в матче со "Спартаком"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что грозненский "Ахмат" оштрафован по нескольким эпизодам матча 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3).

"У "Ахмата" зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч", - приводят слова Григорьянца российские СМИ.

Напомним, что во время матча "Ахмат" - "Спартак" неизвестный оскорбил рефери через громкоговоритель. По данным телеграм-канала "Мутко против", это сделал президент клуба Магомед Даудов, хотя, согласно официальной версии, виновником стал бывший сотрудник пресс-службы Ризван Эдильсултанов.

Не пропустите: "Ахмат" выступил с заявлением касательно скандального видео с президентом клуба Даудовым и арбитром Сухим. | http://soccernews.ru
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