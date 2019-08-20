"Ахмат" попросил РФС отменить удаление Уциева в  матче с "Зенитом"

Теги ахматзенит санкт-петербург

"Ахмат" попросил РФС отменить удаление Уциева в  матче с "Зенитом"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что "Ахмат" попросил отменить удаление защитника "Ахмата" Ризвана Уциева в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

"Что касается удаления Уциева, то "Ахмат" написал в КДК письмо с просьбой отменить эту карточку. Поэтому я не могу пока рассказать о моменте с карточкой", - приводят слова Егорова российские СМИ.

Напомним, что Уциев был удален на седьмой минуте после контакта с полузащитником "Зенита" Александром Ерохиным. После матча руководство "Зенита" было крайне недовольно работой арбитра Алексеем Матюниным, который не засчитал два гола клуба.

Не пропустите: Уткин - "Зениту": "Вы просто убиваете футбол на корню". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса

"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов