"Ахмат" попросил РФС отменить удаление Уциева в  матче с "Зенитом"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что "Ахмат" попросил отменить удаление защитника "Ахмата" Ризвана Уциева в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

"Что касается удаления Уциева, то "Ахмат" написал в КДК письмо с просьбой отменить эту карточку. Поэтому я не могу пока рассказать о моменте с карточкой", - приводят слова Егорова российские СМИ.

Напомним, что Уциев был удален на седьмой минуте после контакта с полузащитником "Зенита" Александром Ерохиным. После матча руководство "Зенита" было крайне недовольно работой арбитра Алексеем Матюниным, который не засчитал два гола клуба.

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