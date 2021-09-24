"Ахмат" потерял Беришу до конца года

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"Ахмат" потерял Беришу до конца года

Фото твиттер "Ахмата"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Бернард Бериша выбыл на длительный срок.

29-летний футболист перенёс операцию на плечевом суставе и теперь будет восстанавливаться не менее трёх месяцев.

Таким образом, косоварский хавбек поможет команде только в следующем году.

В текущем сезоне Бериша сыграл за "Ахмат" 4 матча и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Ахмат" арендовал защитника "Ред Булл Зальцбурга". | http://soccernews.ru
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