"Ахмат" потерял Беришу до конца года

Фото твиттер "Ахмата"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Бернард Бериша выбыл на длительный срок.

29-летний футболист перенёс операцию на плечевом суставе и теперь будет восстанавливаться не менее трёх месяцев.

Таким образом, косоварский хавбек поможет команде только в следующем году.

В текущем сезоне Бериша сыграл за "Ахмат" 4 матча и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Ахмат" арендовал защитника "Ред Булл Зальцбурга". | http://soccernews.ru