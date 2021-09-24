"Ахмат" потерял Беришу до конца года
Фото твиттер "Ахмата"
Полузащитник грозненского "Ахмата" Бернард Бериша выбыл на длительный срок.
29-летний футболист перенёс операцию на плечевом суставе и теперь будет восстанавливаться не менее трёх месяцев.
Таким образом, косоварский хавбек поможет команде только в следующем году.
В текущем сезоне Бериша сыграл за "Ахмат" 4 матча и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Ахмат" арендовал защитника "Ред Булл Зальцбурга". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Владелец "Краснодара" Галицкий сообщил о серьёзной болезни
-
"Барселона" готовит апелляции на два судейских решения в матче с "Кадисом"
-
"Ахмат" потерял Беришу до конца года
-
Джеко в 2005 году мог перейти в российский клуб
-
Черышев может вернуться в строй раньше, чем планировалось
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"
-
Тороп поделился эмоциями от дебюта за ЦСКА
-
"Боруссия" может заменить Холанда победителем Евро-2020
-
Украинец Иванисеня рассказал о реакции соотечественников на его переход в "Крылья Советов"
-
Хамес прокомментировал свой переход в катарский клуб
-
В "Барселоне" поддержали Кумана после ничьей с "Кадисом"
-
Месси близок к возвращению в строй
-
Заболотный заплатит штраф за празднование гола в ворота "Спартака"
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Ананидзе в "Манчестер Сити"
-
Клаудиньо оценил уровень РПЛ
-
Гави - второй самый молодой игрок, вышедший в старте "Барселоны" в 21-м веке
-
Паршивлюк - четвёртый игрок в российской истории, который был капитаном и "Динамо", и "Спартака"
-
Моуринью повторил рекорд Аллегри в Серии А
-
У "Барселоны" худшая за 18 лет результативность в 5 стартовых турах Ла Лиги
-
Экс-форвард "Локомотива" Эдер перешёл в саудовский клуб