"Ахмат" повторил антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти

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"Ахмат" повторил антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти

Фото сайт РПЛ

Игроки грозненского "Ахмата" не реализовали пятый пенальти в текущем розыгрыше РПЛ.

Сегодня Владимиру Ильину не удалось поразить ворота "Химок" с 11-метровой отметки.

Пять незабитых пенальти за один сезон чемпионата России - это повторение антирекорда турнира.

Так плохо реализовывали удары "с точки" только "Алания" в 1997 году и "Ротор" в 2000 году.

Не пропустите: "Ахмат" уверенно разобрался с "Химками". | http://soccernews.ru
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