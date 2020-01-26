"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21

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"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21

В "Ахмате" рассказали, что в следующем сезоне у клуба будет новый новый дизайн экипировки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! В сезоне 2020/2021 у нашей команды будет новая форма. Технический партнёр клуба предлагает разные варианты дизайна игровой формы. Мы же, в свою очередь, предлагаем нашим болельщикам путём голосования выразить своё мнение в выборе игровой футболки. Голосуйте за понравившийся вам дизайн футболки (укажите в комментариях одну из цифр). При принятии окончательного решения мнение большинства обязательно будет учтено. Голосование продлится до 31 января включительно Выбирать можно только один вариант!!!! #Ахмат #Грозный

Публикация от FC "Akhmat" Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

Руководство команды решило предоставить своим фанатам возможность проголосовать за один из предложенных вариантов формы.

Отметим, что техническим спонсором грозненского клуба является компания adidas.

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