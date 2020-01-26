"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21
В "Ахмате" рассказали, что в следующем сезоне у клуба будет новый новый дизайн экипировки.
Дорогие друзья! В сезоне 2020/2021 у нашей команды будет новая форма. Технический партнёр клуба предлагает разные варианты дизайна игровой формы. Мы же, в свою очередь, предлагаем нашим болельщикам путём голосования выразить своё мнение в выборе игровой футболки. Голосуйте за понравившийся вам дизайн футболки (укажите в комментариях одну из цифр). При принятии окончательного решения мнение большинства обязательно будет учтено. Голосование продлится до 31 января включительно Выбирать можно только один вариант!!!! #Ахмат #Грозный
Руководство команды решило предоставить своим фанатам возможность проголосовать за один из предложенных вариантов формы.
Отметим, что техническим спонсором грозненского клуба является компания adidas.
Не пропустите: Гендиректор "Ахмата": "Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС"| http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"
-
Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура Примеры
-
"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Фортуну" в Бундеслиге
-
"Рома" и "Лацио" сыграли вничью в чемпионате Италии
-
"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии
-
Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала
-
Пентек может продолжить карьеру в "Челси"
-
"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21
-
ПСВ и "Твенте" обменялись голами в матче Эредивизии
-
Агент Мельгарехо: "Спартак" пока не предложил новый контракт Лоренсо"
-
"Бордо" на выезде обыграл "Нант" в матче Лиги 1
-
Рохо отправится в аренду в "Эструдиантес"
-
Хавбек "Лиона" потерял сознание во время матча Лиги 1
-
Стали известны 12 участников футбольного турнира Олимпиады-2020
-
"Локомотив" не сумел победить корейский клуб в товарищеском матче
-
"Хетафе" обыграл "Бетис" и ворвался в зону Лиги чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир" в Кубке Англии
-
Кавани прошел медосмотр для перехода в "Атлетико"
-
"Хоффенхайм" разгромил "Вердер" благодаря голу Адамяна
-
"Арсенал" нацелился на Хамеса
-
"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел на пятое место в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15