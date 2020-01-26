"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21

В "Ахмате" рассказали, что в следующем сезоне у клуба будет новый новый дизайн экипировки.

Руководство команды решило предоставить своим фанатам возможность проголосовать за один из предложенных вариантов формы.

Отметим, что техническим спонсором грозненского клуба является компания adidas.

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