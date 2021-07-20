"Ахмат" представил форму на следующий сезон

"Ахмат" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Домашний комплект выполнен в зелёном цвете, выездной - в белом.

У грозненского клуба появился новый технический спонсор - это компания Macron.

В сезоне 2021/2022 «Ахмат» будет выступать в игровой форме, предоставленной компанией «Macron» @MacronSports , которая стала техническим спонсором команды. https://t.co/MFihYNIuC8 pic.twitter.com/sea7j3ACTw — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 19, 2021

"Ахмат" стартует в РПЛ 25 июля матчем против "Крыльев Советов".

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