"Ахмат" представил форму на следующий сезон
"Ахмат" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Домашний комплект выполнен в зелёном цвете, выездной - в белом.
У грозненского клуба появился новый технический спонсор - это компания Macron.
В сезоне 2021/2022 «Ахмат» будет выступать в игровой форме, предоставленной компанией «Macron» @MacronSports , которая стала техническим спонсором команды. https://t.co/MFihYNIuC8 pic.twitter.com/sea7j3ACTw— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 19, 2021
"Ахмат" стартует в РПЛ 25 июля матчем против "Крыльев Советов".
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