"Ахмат" представил форму на следующий сезон

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"Ахмат" представил форму на следующий сезон

"Ахмат" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Домашний комплект выполнен в зелёном цвете, выездной - в белом.

У грозненского клуба появился новый технический спонсор - это компания Macron.

"Ахмат" стартует в РПЛ 25 июля матчем против "Крыльев Советов".

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