"Ахмат" представил новую форму на сезон-2018/19

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"Ахмат" представил новую форму на сезон-2018/19

Грозненский "Ахмат" презентовал форму на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Экипировка изготовлена компанией Adidas.

Домашняя форма выполнена в зеленом цвете с вертикальными белыми полосами. На рукавах футболки расположены герб Чеченской Республики и логотип Российской Премьер-Лиги.

Гостевая форма белого цвета с зелеными вертикальными полосами.

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