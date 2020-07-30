"Ахмат" презентовал форму на сезон-2020/21

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"Ахмат" презентовал форму на сезон-2020/21

"Ахмат" представил новую форму на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в традиционных бело-зеленых цветах команды с новым дизайном, при создании которого учитывалось мнение фанатов и игроков клуба.

По итогам завершившего сезона "Ахмат" занял 13 место в РПЛ. 9 августа грозненцы сыграют с тульским "Арсеналом" в рамках нового сезона чемпионата России.

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