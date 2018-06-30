"Ахмат" приобрёл полузащитника "Андерлехта"

Полузащитник "Андерлехта" Идрисса Думбия стал игроком "Ахмата", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 20-летний ивуариец заключил с грозненским клубом контракт до лета 2023 года.

Думбия будет выступать за "Ахмат" под номером 8.

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