"Ахмат" продлил контракт с одним из лидеров команды

Теги ахматбернард бериша

"Ахмат" продлил контракт с одним из лидеров команды

Президент "Ахмата" Магомед Даудов объявил о продлении контракта с полузащитником Бернардом Беришей.

Стороны заключили новое трёхлетнее соглашение. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.

"Приятно отметить, что имея предложения от других клубов, в том числе зарубежных, Бериша принял решение продлить контракт с нашим клубом, в котором он чувствует себя комфортно. Я желаю Бернарду скорейшего выздоровления, хорошей подготовки на сборах и удачи!" - написал Даудов в своём инстаграме.

Бериша выступает за "Ахмат" с января 2017 года, сыграл 71 матч, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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