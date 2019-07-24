"Ахмат" продлил контракт с полузащитником сборной России

"Ахмат" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Швецом.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

Швец выступает за "Ахмат" с 2017 года, сыграл 48 матчей и забил 5 голов.

Ранее хавбек защищал цвета "Сарагосы" и "Вильярреала". За сборную России игрок провёл 1 матч.

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