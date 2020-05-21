"Ахмат" продлит контракты с Глушаковым и другими игроками до конца сезона

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб продлит контракты со всеми футболистами, у которых срок соглашения подходит к концу. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

"Продлевать будем до конца чемпионата со всеми. В условиях пандемии никто не знает, кто может заболеть и выбыть. Так что как начинали сезон, так и будем заканчивать. Общаемся со всеми. Решать будем после окончания чемпионата", - сказал Айдамиров.

Таким образом, контракты будут продлены у вратаря Евгения Городова, защитника Мирослава Богосоваца, полузащитников Дениса Глушакова, Роланда Гиголаева и Олега Иванова, а также у нападающих Магомеда Митришева, Фелипе Визеу и Абубакара Кадырова.

РПЛ планируют возобновить 21 июня.

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