"Ахмат" продолжает тренировочный процесс, несмотря на эпидемию коронавируса

"Ахмат" решил не приостанавливать тренировочный процесс из-за эпидемии коронавируса. В твиттере клуба сообщается, что игроки занимаются раз в день.

К тренировкам в общей группе приступили Максим Ненахов и Бернард Бериша. После травмы все еще восстанавливается Мирослав Богосавац.

«Ахмат» продолжает тренировочный процесс. Команда в эти дни проводит по одной тренировке в день.К полноценной работе в обшей группе приступили Ненахов и Бериша. В лазарете команды остаётся сербский легионер Мирослав Богосавац, он восстанавливается после микротравмы pic.twitter.com/hcn1fCoENQ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 19, 2020

РПЛ приостановила проведение матчей до 10 апреля.

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