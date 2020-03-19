"Ахмат" продолжает тренировочный процесс, несмотря на эпидемию коронавируса

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"Ахмат" продолжает тренировочный процесс, несмотря на эпидемию коронавируса

"Ахмат" решил не приостанавливать тренировочный процесс из-за эпидемии коронавируса. В твиттере клуба сообщается, что игроки занимаются раз в день.

К тренировкам в общей группе приступили Максим Ненахов и Бернард Бериша.  После травмы все еще восстанавливается Мирослав Богосавац.

РПЛ приостановила проведение матчей до 10 апреля.

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