"Ахмат" проиграл румынскому "Ботошани" в контрольном матче

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"Ахмат" проиграл румынскому "Ботошани" в контрольном матче

"Ахмат" проиграл румынскому "Ботошани" во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции.

Единственный гол в составе грозненского клуба забил Халид Кадыров.

"Ахмат" - "Ботошани" - 1:3 (0:2)

Голы: Дуганджич, 15 - 0:1, Дуганджич, 39 - 0:2, Кадыров, 58 - 1:2, 90+3 (с пенальти) - 1:3.

"Ботошани" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.

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