"Ахмат" проиграл румынскому "Ботошани" в контрольном матче
"Ахмат" проиграл румынскому "Ботошани" во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции.
Единственный гол в составе грозненского клуба забил Халид Кадыров.
"Ахмат" - "Ботошани" - 1:3 (0:2)
Голы: Дуганджич, 15 - 0:1, Дуганджич, 39 - 0:2, Кадыров, 58 - 1:2, 90+3 (с пенальти) - 1:3.
"Ботошани" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15