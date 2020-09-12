"Сочи" переиграл "Ахмат" и возглавил РПЛ
В рамках 7-го тура РПЛ "Сочи" на выезде обыграл "Ахмат".
Единственный гол в матче забил Кристиан Нобоа, который возглавил бомбардирскую гонку РПЛ.
Благодаря победе "Сочи" возглавил турнирную таблицу РПЛ и опережает "Спартак" на одно очко. Однако москвичи проведут свой матч завтра.
"Ахмат" - "Сочи" 0:1
Гол: Нобоа, 24 - 0:1
"Ахмат": Шелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Богосовац, Быстров, Бериша, Тимофеев (Умаев, 85), Исмаэл (Швец, 85), Нижич, Понсе (Мелкадзе, 65), Ильин (Харин, 65).
"Сочи": Джанаев, Маммана, Набиуллин, Терехов, Цаллагов, Руденко (Юсупов, 73), Бурмистров, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 73), Маргасов, Нобоа.
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