"Ахмат" прокомментировал драку в Грозном

Фото: ФК "Локомотив"

Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев высказался о драке в игре молодежного первенства с "Локомотивом" (1:5).

"На 83-й минуте наш игрок Садулаев возмутился тем, что арбитр показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят выиграть. Сам инцидент длился считанные секунды и был исчерпан. Арбитры разняли футболистов, три удаления, матч продолжился.

Да, где-то писали, что Садулаев якобы толкнул арбитра. Если действительно Садулаев толкнул арбитра, КДК рассмотрит, посмотрит видео, для этого он и есть. Судейская бригада вмешалась, всех разняла. Там не было такой драки, как ее описывают. Такое в молодежном первенстве бывает", - заявил Хаджиев.

Читайте также: В "Локомотиве" отреагировали на драку в Грозном. | http://soccernews.ru