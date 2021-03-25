"Ахмат" расстался с бразильским полузащитником

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"Ахмат" расстался с бразильским полузащитником

Фото: твиттер "Ахмата"/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Ахмат" Раванелли перешел в "Шапекоэнсе", сообщает пресс-служба российского клуба.

Бразильский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца 2021 года. Контракт игрока с "Ахматом" к тому времени завершится, поэтому хавбек, скорее всего, уже не вернется в клуб из Грозного.

Раванелли перешел в "Ахмат" летом 2017 года из "Понте Преты" за 800 тысяч евро. Всего он провел за российский клуб 38 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

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