"Ахмат" расстался с бразильским полузащитником
Фото: твиттер "Ахмата"/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Ахмат" Раванелли перешел в "Шапекоэнсе", сообщает пресс-служба российского клуба.
Бразильский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца 2021 года. Контракт игрока с "Ахматом" к тому времени завершится, поэтому хавбек, скорее всего, уже не вернется в клуб из Грозного.
Раванелли перешел в "Ахмат" летом 2017 года из "Понте Преты" за 800 тысяч евро. Всего он провел за российский клуб 38 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.
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