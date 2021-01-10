"Ахмат" расстался с одной из клубных легенд
Президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов сообщил, что клуб расстался с полузащитником Олегом Ивановым.
"Первый контракт с клубом Олег Иванов подписал ровно девять лет назад. За эти годы он провел за "Ахмат" около 250 игр, став вторым футболистом в истории команды по количеству проведенных матчей. На каждой тренировке, в каждой игре за эти годы Иванов доказывал свой профессионализм, оставляя все силы на поле. Он был настоящим лидером, переживал за результаты.
Олег доброй души человек, глубоко порядочный, прекрасный семьянин. Знаю, что в будущем, после завершения карьеры игрока, он планирует получить тренерскую лицензию. Уверен, у него получится стать хорошим наставником. Благодарен Олегу за годы совместной работы. Мы не прощаемся. Всегда будем рады видеть Олега в Грозном. Он знает: "Ахмат" — его дом!" — написал Даудов на своей странице в Instagram.
34-летний Иванов выступал за "Ахмат" с 2012 года. Всего он провел за грозненский клуб 243 матча во всех турнирах, забил 17 голов и забил 30 голов. Ранее играл за "Спартак", "Химки", "Кубань", "Крылья Советов" и "Ростов". За сборную России сыграл пять матчей. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Участник Евро-2016.
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