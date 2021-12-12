"Ахмат" разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти
Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" разгромил подмосковные "Химки" со счетом 4:1.
Победу грозненцам принесли дубли Артема Тимофеева и Мохамеда Конате. В составе гостей отличился Александр Трошечкин.
"Ахмат", набрав 27 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с 14 очками остались на последней, 16-й позиции.
"Ахмат" – "Химки" - 4:1 (2:0)
Голы: Тимофеев, 19 (с пенальти) - 1:0, Тимофеев, 45 (с пенальти) - 2:0, Конате, 50 (с пенальти) - 3:0, Конате, 65 - 4:0, Трошечкин, 67 - 4:1
"Ахмат": Шелия, Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац, Тимофеев, Харин (Быстров, 70), Коновалов, Уткин, Карапузов (Уциев, 70), Архипов (Конате, 46).
"Химки": Лантратов, Карпов (Долгов, 46), Дагерстоль, Стоинович, Набиуллин, Глушаков, Трошечкин (Сабович, 74), Соколов, Боженов (Жумабеков, 74), Кухарчук (Давидян, 73), Мирзов.
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