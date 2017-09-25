"Ахмат" - "Рубин" - 1:0 (обзор)

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"Ахмат" - "Рубин" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Ахматом" и "Рубином".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 11 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 11 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Уфа 11 13
11 Амкар 11 11
12 Арсенал Тула 11 11
13 Динамо Москва 11 10
14 Тосно 11 9
15 СКА Хабаровск 11 8
16 Анжи 11 8
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